На Донеччині чоловік загинув під колесами потяга
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У Донецькій області мешканець Краматорська загинув під колесами потяга. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Подія сталася 25 березня між станціями "Слов’янськ" та "Шидловська".
За попередньою інформацією чоловік лежав на залізничній колії, коли по ній слідував електропотяг сполученням "Краматорськ-Близнюки". Чоловік загинув миттєво.
Наразі розпочато досудове розслідування. Встановлюються обставини трагедії.
Як повідомляв УНН, у Полтавській області пасажирський швидкісний потяг на смерть збив жінку.
Нагадаємо, на Львівщині потяг на смерть збив військового.