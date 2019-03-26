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На Донеччині чоловік загинув під колесами потяга

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. У Донецькій області мешканець Краматорська загинув під колесами потяга. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

На Донеччині чоловік загинув під колесами потяга

Подія сталася 25 березня між станціями "Слов’янськ" та "Шидловська".

За попередньою інформацією чоловік лежав на залізничній колії, коли по ній слідував електропотяг сполученням "Краматорськ-Близнюки". Чоловік загинув миттєво.

Наразі розпочато досудове розслідування. Встановлюються обставини трагедії.

Як повідомляв УНН, у Полтавській області пасажирський швидкісний потяг на смерть збив жінку.

Нагадаємо, на Львівщині потяг на смерть збив військового.

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