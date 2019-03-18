В Донецкой области мужчина в гараже прятал гранату и наркотики
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Во время проведения санкционированного обыска в доме одного из местных жителей Хлебодаровки, полицейские обнаружили гранату РГД-5 и изъяли стеклянные банки с каннабисом. Владелец запрещенных предметов отказался предоставить какие-либо объяснения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу управления Национальной полиции в Донецкой области.
Согласно сообщению, во время проверки оперативной информации, сотрудники криминальной полиции провели обыск по месту жительства 37-летнего жителя Хлебодаровки. В гараже, на одной из полочек, правоохранители обнаружили и изъяли гранату РГД-5 и несколько стаканов с веществом растительного происхождения со специфическим запахом. По предварительной оценке, мужчина хранил дома около 300 г каннабиса. Владелец помещения предмета отказался объяснять откуда у него появились боеприпасы и наркотики и с какой целью он их хранил.
В полиции отметили, что хозяин квартиры ранее привлекался к уголовной ответственности.
Мужчину задержали за незаконное обращение с оружием и боеприпасами и хранение наркотиков.
По данному факту возбуждено сразу два уголовных производства по ч. 1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" и ч. 1 ст. 309 "Незаконное хранение наркотических веществ" Уголовного кодекса Украины.
Ему грозит срок до семи лет лишения свободы.
Напомним, на прошлой неделе в Донецкой области у мужчины нашли пистолеты, гранаты и марихуану.