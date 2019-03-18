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На Донеччині чоловік у гаражі ховав гранату та наркотики

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Під час проведення санкціонованого обшуку у будинку одного з місцевих жителів Хлібодарівки, поліцейські виявили гранату РГД-5 та вилучили скляні банки з канабісом. Власник заборонених предметів відмовився надати будь-які пояснення. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу управління Національної поліції у Донецькій області.

На Донеччині чоловік у гаражі ховав гранату та наркотики

Згідно із повідомленням, під час перевірки оперативної інформації, працівники кримінальної поліції провели обшук за місцем проживання 37-річного жителя Хлібодарівки. В гаражі, на одній з поличок, правоохоронці виявили та вилучили гранату РГД-5 та декілька склянок з речовиною рослинного походження із специфічним запахом. За попередньою оцінкою, чоловік зберігав вдома близько 300 г канабісу. Власник помешкання предмету відмовився пояснювати звідки у нього з’явилися боєприпаси і наркотики та з якою метою він їх зберігав.

У поліції зазначили, що власник помешкання раніше не притягувався до кримінальної відповідальності.

Чоловіка затримали за незаконне поводження зі зброєю і боєприпасами та зберігання наркотиків.

За вказаним фактом відкрито відразу два кримінальних провадження за ч. 1 ст. 263 “Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами” та ч. 1ст. 309 ″ Незаконне зберігання наркотичних речовин" Кримінального кодексу України.

Йому загрожує строк до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, на минулому тижні в Донецькій області у чоловіка знайшли пістолети, гранати й марихуану. 

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