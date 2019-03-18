На Донеччині чоловік у гаражі ховав гранату та наркотики

КИЇВ. 18 березня. УНН. Під час проведення санкціонованого обшуку у будинку одного з місцевих жителів Хлібодарівки, поліцейські виявили гранату РГД-5 та вилучили скляні банки з канабісом. Власник заборонених предметів відмовився надати будь-які пояснення. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу управління Національної поліції у Донецькій області.