На Донеччині чоловік у гаражі ховав гранату та наркотики
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Під час проведення санкціонованого обшуку у будинку одного з місцевих жителів Хлібодарівки, поліцейські виявили гранату РГД-5 та вилучили скляні банки з канабісом. Власник заборонених предметів відмовився надати будь-які пояснення. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу управління Національної поліції у Донецькій області.
Згідно із повідомленням, під час перевірки оперативної інформації, працівники кримінальної поліції провели обшук за місцем проживання 37-річного жителя Хлібодарівки. В гаражі, на одній з поличок, правоохоронці виявили та вилучили гранату РГД-5 та декілька склянок з речовиною рослинного походження із специфічним запахом. За попередньою оцінкою, чоловік зберігав вдома близько 300 г канабісу. Власник помешкання предмету відмовився пояснювати звідки у нього з’явилися боєприпаси і наркотики та з якою метою він їх зберігав.
У поліції зазначили, що власник помешкання раніше не притягувався до кримінальної відповідальності.
Чоловіка затримали за незаконне поводження зі зброєю і боєприпасами та зберігання наркотиків.
За вказаним фактом відкрито відразу два кримінальних провадження за ч. 1 ст. 263 “Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами” та ч. 1ст. 309 ″ Незаконне зберігання наркотичних речовин" Кримінального кодексу України.
Йому загрожує строк до семи років позбавлення волі.
Нагадаємо, на минулому тижні в Донецькій області у чоловіка знайшли пістолети, гранати й марихуану.