На Донеччині у чоловіка знайшли пістолети, гранати й марихуану
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. У Дружківці Донецької області правоохоронці вилучили у місцевого жителя пістолети, гранати та марихуану. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес службу Управління Національної поліції у Донецькій області.
У правоохоронців з'явилась оперативна інформація, що місцевий житель зберігає вдома зброю та боєприпаси.
За місцем його проживання був проведений обшук, під час якого було виявлено 2 пістолети, один з яких був заряджений 4 набоями, корпуси гранат РГД-5 та Ф-1 із запалами.
Крім того, чоловік зберігав пакет із готовою до споживання марихуаною. Наразі слідство триває. Чоловіку загрожує від трьох до п'яти років позбавлення волі.
Раніше УНН повідомляв, що у Кривому Розі затримали 14 осіб з наркотиками і зброєю.