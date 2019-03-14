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На Донеччині у чоловіка знайшли пістолети, гранати й марихуану

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. У Дружківці Донецької області правоохоронці вилучили у місцевого жителя пістолети, гранати та марихуану. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес службу Управління Національної поліції у Донецькій області. 

На Донеччині у чоловіка знайшли пістолети, гранати й марихуану

У правоохоронців з'явилась оперативна інформація, що місцевий житель зберігає вдома зброю та боєприпаси.

За місцем його проживання був проведений обшук, під час якого було виявлено 2 пістолети, один з яких був заряджений 4 набоями, корпуси гранат РГД-5 та Ф-1 із запалами.

Крім того, чоловік зберігав пакет із готовою до споживання марихуаною. Наразі слідство триває. Чоловіку загрожує від трьох до п'яти років позбавлення волі.

Раніше УНН повідомляв, що у Кривому Розі затримали 14 осіб з наркотиками і зброєю

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