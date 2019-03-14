В Донецкой области у мужчины нашли пистолеты, гранаты и марихуану
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. В Дружковке Донецкой области правоохранители изъяли у местного жителя пистолеты, гранаты и марихуану. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс службу Управления Национальной полиции в Донецкой области.
У правоохранителей появилась оперативная информация, что местный житель хранит дома оружие и боеприпасы.
По месту его жительства был проведен обыск, во время которого было обнаружено 2 пистолета, один из которых был заряжен 4 патронами, корпуса гранат РГД-5 и Ф-1 с запалом.
Кроме того, мужчина хранил пакет с готовой к употреблению марихуаной. Следствие продолжается. Мужчине грозит от трех до пяти лет лишения свободы.
Ранее УНН сообщал, что в Кривом Роге задержали 14 человек с наркотиками и оружием.