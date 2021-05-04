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В Донецкой области мужчина подорвалсяя убирая могилу

В Донецкой области мужчина подорвалсяя убирая могилу

Киев  •  УНН

 • 21927 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. В Донецкой области во время уборки могилы 69-летний местный житель подорвался на неустановленном взрывном предмете. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа полиции и взрывотехники. Об этом УНН сообщили в ГУНП в Донецкой области.

Детали

По словам правоохранителей, предварительно установлено, что мужчина с женой убирали могилы на кладбище в г. Верхнеторецкое, что вблизи линии соприкосновения. Во время работ произошел взрыв, в результате которого мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Сейчас все посетители кладбища эвакуированы, опасный район оцеплен полицейскими.

На место также направлены взрывотехники для обследования территории. Полные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Дополнение

Двухлетний ребенок подорвался на гранате на Донбассе.

Украинские Национальные Новости

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