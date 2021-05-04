В Донецкой области мужчина подорвалсяя убирая могилу
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В Донецкой области во время уборки могилы 69-летний местный житель подорвался на неустановленном взрывном предмете. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа полиции и взрывотехники. Об этом УНН сообщили в ГУНП в Донецкой области.
Детали
По словам правоохранителей, предварительно установлено, что мужчина с женой убирали могилы на кладбище в г. Верхнеторецкое, что вблизи линии соприкосновения. Во время работ произошел взрыв, в результате которого мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.
Сейчас все посетители кладбища эвакуированы, опасный район оцеплен полицейскими.
На место также направлены взрывотехники для обследования территории. Полные обстоятельства происшествия устанавливаются.
Дополнение
Двухлетний ребенок подорвался на гранате на Донбассе.