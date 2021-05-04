На Донеччині чоловік підірвався прибираючи могилу

Деталі

За словами правоохоронців, попередньо встановлено, що чоловік із дружиною прибирали могили на цвинтарі у смт Верхньоторецьке, що поблизу лінії зіткнення. Під час робіт стався вибух, внаслідок якого чоловік отримав травми, несумісні з життям.

Наразі всі відвідувачі кладовища евакуйовані, небезпечний район оточено поліцейськими.

На місце також направлено вибухотехніків для обстеження території. Повні обставини події встановлюються.

Доповнення

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