На Донеччині чоловік підірвався прибираючи могилу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. На Донеччині під час прибирання могили 69-річний місцевий житель підірвався на невстановленому вибуховому предметі. На місці події працюють слідчо-оперативна група поліції та вибухотехніки. Про це УНН повідомили в ГУНП у Донецькій області.
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За словами правоохоронців, попередньо встановлено, що чоловік із дружиною прибирали могили на цвинтарі у смт Верхньоторецьке, що поблизу лінії зіткнення. Під час робіт стався вибух, внаслідок якого чоловік отримав травми, несумісні з життям.
Наразі всі відвідувачі кладовища евакуйовані, небезпечний район оточено поліцейськими.
На місце також направлено вибухотехніків для обстеження території. Повні обставини події встановлюються.
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