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Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 74512 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 53266 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 73202 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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На Донбассе ВСУ отбили 14 атак оккупантов

На Донбассе ВСУ отбили 14 атак оккупантов

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 июня. УНН. Оккупанты продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам. Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отбили 14 атак врага. На двух локациях продолжаются бои. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

Детали

Группировка Объединенных сил продолжает ведение оборонной операции в определенном районе ответственности на Донецком и Луганском направлениях.

Вдоль всей полосы обороны враг применяет по позициям наших войск боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы разных систем.

Наши отважные воины наносят войскам агрессора урон в живой силе и технике.

За сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:

• 4 танки;

• 2 артиллерийские системы;

• 11 боевых бронированных машин;

• 3 единицы автомобильной техники;

• 1 состав с боеприпасами.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 4 беспилотных летательных аппарата типа “Орлан-10”.

Напомним

Зенитные ракетные войска уничтожили юбилейную 500-ю цель оккупантов.

Украинские Национальные Новости

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