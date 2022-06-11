На Донбасі ЗСУ відбили 14 атак окупантів

Деталі

Угруповання Об’єднаних сил продовжує ведення оборонної операції у визначеному районі відповідальності на Донецькому і Луганському напрямках.

Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує по позиціях наших військ бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем.

Наші відважні воїни завдають військам агресора втрат у живій силі і техніці.

За добу військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

• 4 танки;

• 2 артилерійські системи;

• 11 бойових броньованих машин;

• 3 одиниці автомобільної техніки;

• 1 склад з боєприпасами.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 4 безпілотних літальних апарата типу “Орлан-10”.

Нагадаємо

Зенітні ракетні війська знищили ювілейну 500-ту ціль окупантів.