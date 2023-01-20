На Донбассе погиб спецназовец из США Дэниел Свифт.
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Как сообщает журнал Time, Дэниел Свифт умер от полученных пулевых ранений во время боевых действий 18 января. Он был "оператором первого класса" в спецназе военно-морского флота США, передает УНН.
Детали
Time пишет, что Свифт находится в статусе дезертира с весны 2019 года, и где он был до начала войны России и Украины – неизвестно. Дэниел Свифт имел боевой опыт в Ираке и Афганистане, он награжден медалями за борьбу с терроризмом.
Госдепартамент США подтвердил Time гибель гражданина Штатов на востоке Украины, но не назвал его имени "из уважения к частной жизни в это трудное время".
Официально правительство Соединенных Штатов призывает своих граждан не участвовать в войне России и Украины.
Напомним
Пресс-служба главы ЧВК “Вагнер” Евгения Пригожина сообщила, что в Соледаре было обнаружено тело одного из двух иностранцев, которые ранее пропали без вести.