На Донбассе погиб спецназовец из США Дэниел Свифт.

Детали

Time пишет, что Свифт находится в статусе дезертира с весны 2019 года, и где он был до начала войны России и Украины – неизвестно. Дэниел Свифт имел боевой опыт в Ираке и Афганистане, он награжден медалями за борьбу с терроризмом.

Госдепартамент США подтвердил Time гибель гражданина Штатов на востоке Украины, но не назвал его имени "из уважения к частной жизни в это трудное время".

Официально правительство Соединенных Штатов призывает своих граждан не участвовать в войне России и Украины.

Напомним

Пресс-служба главы ЧВК “Вагнер” Евгения Пригожина сообщила, что в Соледаре было обнаружено тело одного из двух иностранцев, которые ранее пропали без вести.