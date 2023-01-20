На Донбасі загинув спецназовець із США Деніел Свіфт.
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Як повідомляє журнал Time, Деніел Свіфт помер від отриманих кульових поранень під час бойових дій 18 січня. Він був "оператором першого класу" у спецназі військово-морського флоту США, передає УНН.
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Time пише, що Свіфт перебуває у статусі дезертира з весни 2019 року, і де він був до початку війни Росії та України – невідомо. Деніел Свіфт мав бойовий досвід в Іраку та Афганістані, він нагороджений медалями за боротьбу з тероризмом.
Держдепартамент США підтвердив Time загибель громадянина Штатів на сході України, але не назвав його імені "з поваги до приватного життя у цей скрутний час".
Офіційно уряд Сполучених Штатів закликає своїх громадян не брати участь у війні Росії та України.
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