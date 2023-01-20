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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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13:44 • 2252 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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На Донбасі загинув спецназовець із США Деніел Свіфт.

Київ • УНН

 • 1446624 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Як повідомляє журнал Time, Деніел Свіфт помер від отриманих кульових поранень під час бойових дій 18 січня. Він був "оператором першого класу" у спецназі військово-морського флоту США, передає УНН.

На Донбасі загинув спецназовець із США Деніел Свіфт.

Деталі

Time пише, що Свіфт перебуває у статусі дезертира з весни 2019 року, і де він був до початку війни Росії та України – невідомо. Деніел Свіфт мав бойовий досвід в Іраку та Афганістані, він нагороджений медалями за боротьбу з тероризмом.

Держдепартамент США підтвердив Time загибель громадянина Штатів на сході України, але не назвав його імені "з поваги до приватного життя у цей скрутний час".

Офіційно уряд Сполучених Штатів закликає своїх громадян не брати участь у війні Росії та України.

Нагадаємо

Пресслужба голови ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина повідомила, що у Соледарі було виявлено тіло одного з двох іноземців, які раніше зникли безвісти.

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