У Соледарі виявлено тіло одного зі зниклих іноземних волонтерів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Пресслужба голови ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина повідомила, що у Соледарі було виявлено тіло одного з двох іноземців, які раніше зникли безвісти. Вони були британськими волонтерами, пише УНН.
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Британські волонтери Ендрю Бегшо та Кріс Перрі були оголошені зниклими телеканалом Sky News, обох розшукувала українська поліція.
У одного із загиблих виявили його документи та документи його товариша. На одного з них виписано посвідчення Благодійного фонду Павла Вишнякова як на волонтера. Чоловікам було по 28 та 48 років.
Нагадаємо
Як повідомили у поліції, 7 січня близько 17:15 до чергової частини Бахмутського райвідділу поліції надійшло повідомлення про зникнення двох волонтерів – громадян Великої Британії.