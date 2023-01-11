В Соледаре обнаружено тело одного из пропавших иностранных волонтеров
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Пресс-служба главы ЧВК “Вагнер” Евгения Пригожина сообщила, что в Соледаре было обнаружено тело одного из двух иностранцев, которые ранее пропали без вести. Они были британскими волонтерами, пишет УНН.
Детали
Британские волонтеры Эндрю Бегшо и Крис Перри были объявлены пропавшими телеканалом Sky News, обоих разыскивала украинская полиция.
У одного из погибших обнаружили его документы и документы его товарища. На одного из них выписано удостоверение Благотворительного фонда Павла Вишнякова как на волонтера. Мужчинам было по 28 и 48 лет.
Напомним
Как сообщили в полиции, 7 января около 17:15 в дежурную часть Бахмутского райотдела полиции поступило сообщение об исчезновении двух волонтеров – граждан Великобритании.