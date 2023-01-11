В Соледаре обнаружено тело одного из пропавших иностранных волонтеров

Детали

Британские волонтеры Эндрю Бегшо и Крис Перри были объявлены пропавшими телеканалом Sky News, обоих разыскивала украинская полиция.

У одного из погибших обнаружили его документы и документы его товарища. На одного из них выписано удостоверение Благотворительного фонда Павла Вишнякова как на волонтера. Мужчинам было по 28 и 48 лет.

Напомним

Как сообщили в полиции, 7 января около 17:15 в дежурную часть Бахмутского райотдела полиции поступило сообщение об исчезновении двух волонтеров – граждан Великобритании.