На Донбассе погибли 2130 военнослужащих, из них две женщины - И.Геращенко

"С начала российской военной агрессии на Донбассе погибли 2130 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, среди которых 2 женщины. Они защищали свою Родину от агрессора", - сказала она.

Напомним, как сообщила И.Геращенко, в течение двух последних лет на Донбассе погибли 495 украинских женщин.