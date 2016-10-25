На Донбассе погибли 2130 военнослужащих, из них две женщины - И.Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В течение двух лет российской агрессии на Донбассе потеряли жизни 2130 военнослужащих ВСУ, из которых 2 женщины. Об этом сказала первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко во время дебатов в Совбезе ООН, передает УНН со ссылкой на страницу И.Геращенко в Facebook.
"С начала российской военной агрессии на Донбассе погибли 2130 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, среди которых 2 женщины. Они защищали свою Родину от агрессора", - сказала она.
Напомним, как сообщила И.Геращенко, в течение двух последних лет на Донбассе погибли 495 украинских женщин.