На Донбасі загинуло 2130 військовослужбовців, з них дві жінки – І.Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Протягом двох років російської агресії на Донбасі втратили життя 2130 військовослужбовців ЗСУ, з яких 2 жінки. Про це сказала перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко під час дебатів у Радбезі ООН, передає УНН з посиланням на сторінку І.Геращенко у Facebook.
“Від початку російської військової агресії на Донбасі загинуло 2130 військовослужбовців Збройних Сил України, серед яких 2 жінки. Вони захищали свою Батьківщину від агресора”, — сказала вона.
Нагадаємо, як повідомила І.Геращенко, протягом двох останніх років на Донбасі загинуло 495 українських жінок.
Як повідомляв УНН, протягом двох років російської агресії було взято у полон 238 жінок, з яких вдалося звільнити 233, а п’ять жінок досі перебувають у полоні.