На Донбассе зафиксировали вражеское использование лазерного оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Пророссийские боевики на Донбассе, вероятно, снова испытывали лазерное оружие. В течение ночи в районе в районе КПВВ "Станица Луганская" пограничники фиксировали со стороны временно оккупированной территории лучи светло-фиолетового цвета. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Пограничники из состава Объединенных сил этой ночью в очередной раз зафиксировали признаки использования российскими наемниками лазерного оружия. До 4 часов утра сегодня, начиная с 22:00 8 февраля, в районе КПВВ "Станица Луганская" пограничные наряды по прикрытию дорожного коридора фиксировали со стороны временно оккупированной территории лучи светло-фиолетового цвета с периодичностью каждые 2-3 минуты", - указали в ведомстве.
Из-за особенностей рельефа местности, где находятся оккупанты, и опасности использования оптических и тепловизионных приборов, как отмечается, точных мест выхода луча установить не удалось.
Подразделения ГПСУ из состава ОС неоднократно фиксировали подобные случаи. В течение 2016-2018 годов поражения органов зрения получили пять военных Краматорского пограничного отряда. Они вели наблюдение за российско-террористическими войсками, используя оптические приборы.
"Информация о возможном использовании российско-оккупационными войсками запрещенного лазерного оружия специального назначения доведена до международных и правозащитных организаций", - отметили пограничники.
Напомним, глава МВД Арсен Аваков рассказал о средствах противодействия российскому лазерному оружию.