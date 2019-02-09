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На Донбасі зафіксували вороже використання лазерної зброї

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. Проросійські бойовики на Донбасі, ймовірно, знову випробовували лазерну зброю. Протягом ночі у районі в районі КПВВ "Станиця Луганська" прикордонники фіксували з боку тимчасово окупованої території промені світло-фіолетового кольору. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДПСУ.

"Прикордонники зі складу Об’єднаних сил цієї ночі в черговий раз зафіксували ознаки використання російськими найманцями лазерної зброї. До 4-ї години ранку сьогодні починаючи з 22:00 8 лютого в районі КПВВ "Станиця Луганська" прикордонні наряди з прикриття дорожнього коридору фіксували з боку тимчасово окупованої території промені світло-фіолетового кольору з періодичністю кожні 2-3 хвилини", - вказали у відомстві.

Через особливості рельєфу місцевості, де перебувають окупанти, та небезпеку використання оптичних і тепловізійних приладів, як зазначається, точних місць виходу променю встановити не вдалось.

Підрозділи ДПСУ зі складу ОС неодноразово фіксували подібні випадки. Протягом 2016-2018 років ураження органів зору отримали п’ять військових Краматорського прикордонного загону. Вони вели спостереження за російсько-терористичними військами, використовуючи оптичні прилади.

"Інформація про можливе використання російсько-окупаційними військами забороненої лазерної зброї спеціального призначення доведена до міжнародних і правозахисних організацій", - зазначили прикордонники.

Нагадаємо, голова МВС Арсен Аваков розповів про засоби протидії російській лазерній зброї.

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