На Донбассе задокументировали более 800 случаев возможных преступлений - отчет МУС
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Международный уголовный суд в Гааге задокументировал более 800 случаев возможного совершения преступлений, совершенных на Донбассе начиная с 20 февраля 2014 года. Об этом говорится в отчете о предварительном расследовании ситуации в Украине, передает УНН.
"В рамках событий в восточной Украине Канцелярией Прокурора задокументировано более 800 случаев возможного совершения преступлений после 20 февраля 2014 г.", - говорится в документе.
Как сообщал УНН, Международный уголовный суд признал более 10 случаев исчезновения людей в Крыму.