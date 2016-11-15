На Донбасі задокументовано понад 800 випадків можливих злочинів - звіт МКС
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Міжнародний кримінальний суд в Гаазі задокументував понад 800 випадків можливого скоєння злочинів, здійснених на Донбасі починаючи з 20 лютого 2014 року. Про це йдеться в звіті про попереднє розслідування ситуації в Україні, передає УНН.
"В рамках подій в східній Україні Канцелярією Прокурора задокументовано понад 800 випадків можливого скоєння злочинів після 20 лютого 2014 р.", - йдеться в документі.
Як повідомляв УНН, Міжнародний кримінальний суд визнав понад 10 випадків зникнення людей у Криму.