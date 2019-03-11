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На Донбассе за "референдум" условно осудили двух экс-депутатов

Киев  •  УНН

 • 5442 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Двух депутатов Горского горсовета осудили на 5 лет лишения свободы условно. Свое решение Попаснянский суд аргументировал искренним признанием обвиняемых, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.

Обвинение основывалось на доказательствах того, что в мае 2014 года две женщины, занимавшие должности депутатов горсовета в Горском, добровольно приняли участие в проведении "референдума" о "государственной самостоятельности" боевиков "ЛНР".

По данным прокуратуры, депутаты выполняли функции членов "избирательной комиссии" - заполняли сведения и выдавали бюллетени для голосования, результаты которого затем подсчитывали.

Еще во время досудебного расследования женщины признали свою вину, раскаялись и активно способствовали разоблачению соучастников своего преступления.

По результатам экс-депутатов осудили на 5 лет условно.

Как сообщал УНН, в Луганской области к условному сроку приговорили женщину, которая участвовала в организации "референдума" в Станично-Луганском районе.

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