На Донбассе за "референдум" условно осудили двух экс-депутатов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Двух депутатов Горского горсовета осудили на 5 лет лишения свободы условно. Свое решение Попаснянский суд аргументировал искренним признанием обвиняемых, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.
Обвинение основывалось на доказательствах того, что в мае 2014 года две женщины, занимавшие должности депутатов горсовета в Горском, добровольно приняли участие в проведении "референдума" о "государственной самостоятельности" боевиков "ЛНР".
По данным прокуратуры, депутаты выполняли функции членов "избирательной комиссии" - заполняли сведения и выдавали бюллетени для голосования, результаты которого затем подсчитывали.
Еще во время досудебного расследования женщины признали свою вину, раскаялись и активно способствовали разоблачению соучастников своего преступления.
По результатам экс-депутатов осудили на 5 лет условно.
Как сообщал УНН, в Луганской области к условному сроку приговорили женщину, которая участвовала в организации "референдума" в Станично-Луганском районе.