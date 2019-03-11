На Донбасі за "референдум" умовно засудили двох екс-депутатів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Двох депутатів Гірської міськради засудили на 5 років позбавлення волі умовно. Своє рішення Попаснянський суд аргументував щирим зізнанням обвинувачених, передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Луганської області.
Обвинувачення ґрунтувалось на доказах того, що у травні 2014 року дві жінки, що обіймали посади депутатів міськради у Гірському, добровільно взяли участь у проведенні "референдуму" про "державну самостійність" бойовиків "ЛНР".
За даними прокуратури, депутати виконували функції членів "виборчої комісії" - заповнювали відомості та видавали бюлетені для голосування, результати якого потім підраховували.
Ще під час досудового розслідування жінки визнали свою провину, розкаялися і активно сприяли викриттю співучасників свого злочину.
За результатами екс-депутатів засудили на 5 років умовно.
Як повідомляв УНН, у Луганській області до умовного строку засудили жінку, яка брала участь у організації "референдуму" в Станично-Луганському районі.