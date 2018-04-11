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На Донбассе в результате обрушения породы погиб горняк

На Донбассе в результате обрушения породы погиб горняк

Киев  •  УНН

 • 7501 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. В городе Мирноград Донецкой области в результате обрушения породы в шахте погиб горняк. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области, передает УНН.

"Вчера в дежурную часть Мирноградського отделения полиции поступило сообщение о том, что на глубине 840 метров произошел обвал породы, в результате чего погиб один из горняков. На месте происшествия реанимационно-противошоковая бригада военизированного горноспасательного отряда констатировала смерть 48-летнего горняка с Покровска", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью - ред.) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, в шахте им. Героев Космоса в г.Павлоград Днепропетровской области умер рабочий.

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