На Донбасі внаслідок обвалу породи загинув гірник
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. У місті Мирноград Донецької області внаслідок обвалу породи у шахті загинув гірник. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Донецькій області, передає УНН.
"Учора до чергової частини Мирноградського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на глибині 840 метрів стався обвал породи, в наслідок чого загинув один з гірників. На місці події реанімаційно-протишокова бригада воєнізованого гірничорятувального загону констатувала смерть 48-річного гірника з Покровська", - йдеться у повідомленні.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою - ред.) Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНН, у шахті ім. Героїв Космосу у м. Павлоград Дніпропетровської області помер робітник.