На Донбассе российские паспорта прежде всего будут раздавать "силовикам" - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Выдача российских паспортов в первую очередь будет проведена в так называемых "силовых структурах" оккупационных администраций. Об этом заявил заместитель Министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко во время брифинга, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Есть основания утверждать, что в первую очередь паспортизация будет проведена в так называемых "силовых структурах" оккупационных администраций. Следовательно, и де-факто и де юре, применение оружия на незаконно оккупированных территориях будет осуществляться гражданами Российской Федерации, которые отныне будут иметь российские паспорта", - сказал Петренко.
По его словам, это было предметом серьезного внимания во время заседания Совета безопасности ООН, и итогом этого стало осуждение таких противоправных действий и призыв к Российской Федерации решать все вопросы именно в русле международного права.
Анатолий Петренко отметил, что в противовес такой вражеской активности, комплектом сил и средств, выполняющих задачи в районе проведения операции осуществляются соответствующие мероприятия по улучшению тактического положения, улучшение фортификационного оборудования, ведения эффективной разведки всеми силами и средствами для недопущения поражения важных целей, и соответственно, угроз жизни и здоровью наших военнослужащих.
Напомним, Порошенко призвал Меркель ужесточить санкции против РФ из-за указа Путина о выдаче российских паспортов жителям временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.