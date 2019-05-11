На Донбасі російські паспорти насамперед будуть роздавати “силовикам” — Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Видача російських паспортів в першу чергу буде проведена в так званих “силових структурах” окупаційних адміністрацій. Про це заявив заступник Міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко під час брифінгу, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.
“Є підстави стверджувати, що в першу чергу паспортизація буде проведена в так званих „силових структурах“ окупаційних адміністрацій. Відтак, і де факто і де юре, застосування зброї на незаконно окупованих територіях буде здійснюватися громадянами Російської Федерації, які відтепер матимуть російські паспорти”, — сказав Петренко.
За його словами, це було предметом серйозної уваги під час засідання Ради безпеки ООН, і підсумком цього стало засудження таких протиправних дій і заклик до Російської Федерації вирішувати всі питання саме в руслі міжнародного права.
Анатолій Петренко зазначив, що на противагу такій ворожій активності, комплектом сил і засобів, які виконують завдання в районі проведення операції здійснюються відповідні заходи щодо покращення тактичного положення, покращення фортифікаційного обладнання, ведення ефективної розвідки усіма силами і засобами для недопущення ураження важливих цілей, і відповідно, загроз життю і здоров’ю наших військовослужбовців.
Нагадаємо, Порошенко закликав Меркель посилити санкції проти РФ через указ Путіна щодо видачі російських паспортів жителям тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.