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На Донбасі російські паспорти насамперед будуть роздавати “силовикам” — Міноборони

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Видача російських паспортів в першу чергу буде проведена в так званих “силових структурах” окупаційних адміністрацій. Про це заявив заступник Міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко під час брифінгу, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.

На Донбасі російські паспорти насамперед будуть роздавати “силовикам” — Міноборони

“Є підстави стверджувати, що в першу чергу паспортизація буде проведена в так званих „силових структурах“ окупаційних адміністрацій. Відтак, і де факто і де юре, застосування зброї на незаконно окупованих територіях буде здійснюватися громадянами Російської Федерації, які відтепер матимуть російські паспорти”, — сказав Петренко.

За його словами, це було предметом серйозної уваги під час засідання Ради безпеки ООН, і підсумком цього стало засудження таких протиправних дій і заклик до Російської Федерації вирішувати всі питання саме в руслі міжнародного права.

Анатолій Петренко зазначив, що на противагу такій ворожій активності, комплектом сил і засобів, які виконують завдання в районі проведення операції здійснюються відповідні заходи щодо покращення тактичного положення, покращення фортифікаційного обладнання, ведення ефективної розвідки усіма силами і засобами для недопущення ураження важливих цілей, і відповідно, загроз життю і здоров’ю наших військовослужбовців.

Нагадаємо, Порошенко закликав Меркель посилити санкції проти РФ через указ Путіна щодо видачі російських паспортів жителям тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

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