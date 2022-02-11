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На Донбассе оккупантов приводили в высшую степень боевой готовности – разведка

На Донбассе оккупантов приводили в высшую степень боевой готовности – разведка

Киев • УНН

 • 20851 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей боевиков приводили в высшую степень боеготовности для проверки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Детали

"В соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов оперативной группировки российских оккупационных войск продолжаются плановые мероприятия боевой подготовки. Основное внимание противник уделяет слаживанию действий в составе рот/батарей", — говорится в сообщении.

В частности, в течение недели на полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях проводили занятия по огневой подготовке и вождению машин с артиллерийскими, танковыми и мотострелковыми подразделениями. В то же время отдельные подразделения соединений и частей оккупантов приводили в высшие степени боевой готовности с целью проверки.

Как отметили, контролировали проведение мероприятий боевой подготовки и проверяли обученность личного состава представители высших органов военного управления ВС РФ.

Напомним

На протяжении прошлых суток, 10 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня.

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