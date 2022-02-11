На Донбассе оккупантов приводили в высшую степень боевой готовности – разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей боевиков приводили в высшую степень боеготовности для проверки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Детали
"В соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов оперативной группировки российских оккупационных войск продолжаются плановые мероприятия боевой подготовки. Основное внимание противник уделяет слаживанию действий в составе рот/батарей", — говорится в сообщении.
В частности, в течение недели на полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях проводили занятия по огневой подготовке и вождению машин с артиллерийскими, танковыми и мотострелковыми подразделениями. В то же время отдельные подразделения соединений и частей оккупантов приводили в высшие степени боевой готовности с целью проверки.
Как отметили, контролировали проведение мероприятий боевой подготовки и проверяли обученность личного состава представители высших органов военного управления ВС РФ.
Напомним
На протяжении прошлых суток, 10 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня.