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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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На Донбасі окупантів приводили у вищий ступінь бойової готовності – розвідка

На Донбасі окупантів приводили у вищий ступінь бойової готовності – розвідка

Київ • УНН

 • 20853 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей бойовиків приводили у вищий ступіь боєготовності для перевірки. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Деталі

"У з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів оперативного угруповання російських окупаційних військ продовжуються планові заходи бойової підготовки. Основну увагу противник приділяє злагодженню дій у складі рот/батарей", — ідеться у повідомленні.

Зокрема, протягом тижня на полігонах тимчасово окупованої території в Донецькій та Луганській областях проводили заняття з вогневої підготовки та водіння машин з артилерійськими, танковими та мотострілецькими підрозділами. Водночас окремі підрозділи з’єднань і частин окупантів приводили у вищі ступені бойової готовності з метою перевірки.

Як зазначили, контролювали проведення заходів бойової підготовки та перевіряли навченість особового складу представники вищих органів військового управління ЗС РФ.

Нагадаємо

Упродовж минулої доби, 10 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню.

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