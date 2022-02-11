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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 52051 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

ООС: на Донбасі окупанти вісім разів порушили "тишу"

ООС: на Донбасі окупанти вісім разів порушили "тишу"

Київ • УНН

 • 22176 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Від початку доби на сході України з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр ООС.

Деталі

Упродовж минулої доби, 10 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню.

Неподалік Пісків ворог тричі відкривав вогонь з гранатометів різних систем.

У напрямку Зайцеве російські найманці вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Неподалік Гранітного окупанти обстрілювали позиції українських захисників з великокаліберних кулеметів.

Поблизу населеного пункту Тарамчук російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання трьох пострілів ВОГ-17.

На околицях Попасної противник здійснив обстріл з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У напрямку Водяного бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї.

Втрат серед українських військовослужбовців - немає.

Ранок 11 лютого

Станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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