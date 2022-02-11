ООС: на Донбасі окупанти вісім разів порушили "тишу"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Від початку доби на сході України з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр ООС.
Деталі
Упродовж минулої доби, 10 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню.
Неподалік Пісків ворог тричі відкривав вогонь з гранатометів різних систем.
У напрямку Зайцеве російські найманці вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Неподалік Гранітного окупанти обстрілювали позиції українських захисників з великокаліберних кулеметів.
Поблизу населеного пункту Тарамчук російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання трьох пострілів ВОГ-17.
На околицях Попасної противник здійснив обстріл з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У напрямку Водяного бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї.
Втрат серед українських військовослужбовців - немає.
Ранок 11 лютого
Станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.