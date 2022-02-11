ООС: на Донбассе оккупанты восемь раз нарушили "тишину"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. С начала суток на востоке Украины со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано ПЯТЬ нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прессцентр ООС.
Детали
За прошедшие сутки, 10 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня.
Неподалеку от Песков враг трижды открывал огонь из гранатометов различных систем.
В направлении Зайцевое российские наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Неподалеку от Гранитного оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи населенного пункта Тарамчук российские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого осуществили сброс трех выстрелов ВОГ-17.
На окраинах Попасной противник произвел обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В направлении Водяного боевики вели огонь из стрелкового оружия.
Потерь среди украинских военнослужащих нет.
Утро 11 февраля
По состоянию на 7 часов утра текущих суток, со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.