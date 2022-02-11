ООС: на Донбассе оккупанты восемь раз нарушили "тишину"

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15 марта, 19:03 • 104416 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 138188 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 120389 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 114119 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 103091 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100554 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 89265 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев • УНН

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КИЕВ. 11 февраля. УНН. С начала суток на востоке Украины со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано ПЯТЬ нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прессцентр ООС.

Детали

За прошедшие сутки, 10 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня.

Неподалеку от Песков враг трижды открывал огонь из гранатометов различных систем.

В направлении Зайцевое российские наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку от Гранитного оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи населенного пункта Тарамчук российские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого осуществили сброс трех выстрелов ВОГ-17.

На окраинах Попасной противник произвел обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении Водяного боевики вели огонь из стрелкового оружия.

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Утро 11 февраля

По состоянию на 7 часов утра текущих суток, со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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