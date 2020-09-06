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На Донбассе на неизвестном устройстве подорвалась автомобильная разливная станция, есть раненые

Киев • УНН

 • 20823 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. В районе населенного пункта Новгородское автомобильная разливная станция АРС-14 подорвалась на неизвестном взрывном устройстве, в результате чего ранения получили двое военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр ООС, информирует УНН.

На Донбассе на неизвестном устройстве подорвалась автомобильная разливная станция, есть раненые

"Сегодня, следуя к месту тушения отдельных очагов тления в районе населенного пункта Новгородское на неизвестном взрывном устройстве подорвалась автомобильная разливная станция АРС-14. В результате подрыва двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести. Обоим бойцам оказана медицинская помощь, их доставили в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее в УНН, в "серой зоне" на минном поле погибли двое военнослужащих. Позже стали известны детали гибели военных.

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