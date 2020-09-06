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На Донбасі на невідомому пристрої підірвалася автомобільна розливна станція, є поранені

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. У районі населеного пункту Новгородське автомобільна розливна станція АРС-14 підірвалася на невідомому вибуховому пристрої, в результаті чого поранення отримали двоє військовослужбовців. Про це повідомляє пресцентр ООС, інформує УНН

На Донбасі на невідомому пристрої підірвалася автомобільна розливна станція, є поранені

"Сьогодні, слідуючи до місця гасіння окремих осередків тління у районі населеного пункту Новгородське на невідомому вибуховому пристрої підірвалася автомобільна розливна станція АРС-14. Внаслідок підриву двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення різного ступеня важкості. Обом бійцям надана медична допомога, їх доправлено до лікувального закладу", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше в УНН, у "сірій зоні" на мінному полі загинули двоє військовослужбовців. Пізніше стали відомі деталі загибелі військових.

Українські Національні Новини

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