На Донбасі на невідомому пристрої підірвалася автомобільна розливна станція, є поранені

"Сьогодні, слідуючи до місця гасіння окремих осередків тління у районі населеного пункту Новгородське на невідомому вибуховому пристрої підірвалася автомобільна розливна станція АРС-14. Внаслідок підриву двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення різного ступеня важкості. Обом бійцям надана медична допомога, їх доправлено до лікувального закладу", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше в УНН, у "сірій зоні" на мінному полі загинули двоє військовослужбовців. Пізніше стали відомі деталі загибелі військових.