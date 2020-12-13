На Донбассе боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. На Донбассе за прошедшие сутки боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня, двое украинских военных ранены. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает УНН.
“В районе населенных пунктов Верхнеторецкое и Золотое-4 оккупанты обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия. Вследствие выстрелов двое наших воинов получили легкие ранения у Золотого. Военным оперативно оказана первая медицинская помощь и эвакуировано в лечебное учреждение. Также, противник вел огонь из гранатометов различных систем по позициям украинских защитников вблизи населенных пунктов Луганское, Водяное и Марьинка, а у Новоалександровки — еще и из стрелкового оружия”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что подразделения Объединенных сил открывали ответный огонь. О нарушении режима прекращения огня боевиками сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
“С начала текущих суток, 13 декабря, нарушения режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина”, — добавили в штабе ООС.