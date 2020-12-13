На Донбасі бойовики шість разів порушили режим припинення вогню за добу

“В районі населених пунктів Верхньоторецьке та Золоте-4 окупанти обстріляли українські позиції зі стрілецької зброї. Внаслідок пострілів двоє наших воїнів отримали легкі поранення біля Золотого. Військовим оперативно надано першу медичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Також, ворог вів вогонь з гранатометів різних систем по позиціях українських захисників поблизу населених пунктів Луганське, Водяне та Мар’їнка, а біля Новоолександрівки — ще й зі стрілецької зброї”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підрозділи Об’єднаних сил відкривали вогонь у відповідь. Про порушення режиму припинення вогню бойовиками повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

“Від початку поточної доби, 13 грудня, порушення режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша”, — додали в штабі ООС.