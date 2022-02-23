На Донбассе боевики обстреляли еще один детсад и ранили мирную жительницу

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КИЕВ. 23 февраля. УНН. Российские боевики обстреляли в Зеленополье детский сад, а в Николаевке ранили мирную жительницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции.

Детали

Расстояние от Зеленополья к линии разграничения - 5 км. Во время обстрела в детском саду находились дети и воспитатели, они успели спрятаться в укрытие. 

В селе Николаевка, расположенном под Волновахой, в результате разрыва снаряда боевиков получила ранение мирная женщина. О состоянии ее здоровья не сообщают.

Кроме того, на улице Юбилейной поврежден дом, во время обстрела внутри находились пожилые супруги.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняются. 

Полицейские документируют последствия обстрела и помогают местным жителям. По фактам начато уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Напомним

17 февраля российские оккупационные войска обстреляли населенный пункт Станица Луганская, в результате чего снаряды попали в детский сад.

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