На Донбассе боевики обстреляли еще один детсад и ранили мирную жительницу
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Российские боевики обстреляли в Зеленополье детский сад, а в Николаевке ранили мирную жительницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции.
Детали
Расстояние от Зеленополья к линии разграничения - 5 км. Во время обстрела в детском саду находились дети и воспитатели, они успели спрятаться в укрытие.
В селе Николаевка, расположенном под Волновахой, в результате разрыва снаряда боевиков получила ранение мирная женщина. О состоянии ее здоровья не сообщают.
Кроме того, на улице Юбилейной поврежден дом, во время обстрела внутри находились пожилые супруги.
Информация о разрушениях и пострадавших уточняются.
Полицейские документируют последствия обстрела и помогают местным жителям. По фактам начато уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
Напомним
17 февраля российские оккупационные войска обстреляли населенный пункт Станица Луганская, в результате чего снаряды попали в детский сад.