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На Донбасі бойовики обстріляли ще один дитсадок та поранили мирну жительку

На Донбасі бойовики обстріляли ще один дитсадок та поранили мирну жительку

Київ • УНН

 • 107400 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Російські бойовики обстріляли в Зеленопіллі дитячий садок, а в Миколаївці поранили мирну жительку. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції.

Деталі

Відстань від Зеленопілля до лінії розмежування - 5 км. Під час обстрілу у дитячому садку перебували діти та вихователі, вони встигли сховатися в укриття. 

У селі Миколаївка, розташованому під Волновахою, внаслідок розриву снаряду бойовиків дістала поранення мирна жінка. Про стан її здоров'я не повідомляють.

Крім того, на вулиці Ювілейній пошкоджено будинок, під час обстрілу всередині перебувало літнє подружжя.

Інформація про руйнування та постраждалих уточнюються.

Поліцейські документують наслідки обстрілу та допомагають місцевим жителям. За фактами розпочато кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо

17 лютого російські окупаційні війська обстріляли населений пункт Станиця Луганська, внаслідок чого снаряди потрапили у дитячий садочок.

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