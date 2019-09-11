В Днепропетровской области снова взорвали банкомат
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. В селе Чумаки Днепропетровской области неизвестный взорвал банкомат. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Злоумышленник применил газовоздушную смесь, взрыв которой повредил банкомат, установленный в помещении местного продуктового магазина. Из банкомата неизвестный унес более 350 тысяч гривен.
После этого неизвестный скрылся с места совершения преступления.
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По данному факту начато досудебное расследование.
Напомним, это уже далеко не первый случай подрыва банкомата, в частности на территории Днепропетровской области. В частности, в селе Орловщина Новомосковского района Днепропетровской области неизвестные взорвали банкомат в апреле. В июне в результате подрыва банкомата злоумышленники завладели деньгами на сумму полмиллиона гривен.