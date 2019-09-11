На Дніпропетровщині знову підірвали банкомат
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. У селі Чумаки Дніпропетровської області невідомий підірвав банкомат. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Зловмисник застосував газоповітряну суміш, вибух якої пошкодив банкомат, встановлений у приміщенні місцевого продуктового магазину. З банкомату невідомий забрав понад 350 тисяч гривень.
Після цього невідомий зник з місця вчинення злочину.
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За цим фактом розпочато досудове розслідування.
Нагадаємо, це вже далеко не перший випадок підриву банкомату, зокрема на території Дніпропетровської області. Зокрема, у селі Орлівщина Новомосковського району Дніпропетровської області невідомі підірвали банкомат у квітні. У червні в результаті підриву банкомату зловмисники заволоділи грошима на суму півмільйона гривень.