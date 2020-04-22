В Днепропетровской области обнаружили 29 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. В Днепропетровской области обнаружили 29 новых случаев коронавирусной инфекции. Среди них 20 - в Подгородном. Это люди, которые контактировали с жителями Первомайска с COVID-19. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГА.
"Продолжаем проверять тех, кто контактировал с больными коронавирусом жителями Первомайска. Вчера среди них обнаружили 12 случаев COVID-19, сегодня - еще 20. Также коронавирусную инфекцию диагностировали у 5 жителей Кривого Рога, 2 - Каменского и 2 - Павлоградского района", - сообщил Бондаренко.
Всего в Днепропетровской области - 179 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них 9 уже выздоровели.
Напомним, в Украине зафиксировано 6592 случая COVID-19, из них 174 летальных.