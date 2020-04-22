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На Дніпропетровщині виявили 29 нових випадків COVID-19

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. У Дніпропетровській області виявили 29 нових випадків коронавірусної інфекції. Серед них 20 – в Підгородному. Це люди, які контактували з мешканцями Першотравенська з COVID-19. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко, передає УНН із посиланням на пресслужбу ОДА.

“Продовжуємо перевіряти тих, хто контактував із хворими на коронавірус мешканцями Першотравенська. Вчора серед них виявили 12 випадків COVID-19, сьогодні — ще 20. Також коронавірусну інфекцію діагностували у 5 мешканців Кривого Рогу, 2 — Кам’янського та 2 — Павлоградського району”, — повідомив Бондаренко.

Загалом на Дніпропетровщині — 179 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 9 вже одужали.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано 6592 випадки COVID-19, з них 174 летальні.

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