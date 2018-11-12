В Днепропетровской области возобновил работу военный аэродром
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Военный аеродором “Долгинцево” под г.Кривой Рог в Днепропетровской области возобновил работу впервые после 2000 года. Об этом сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ на странице в Facebook, передает УНН.
“Воздушные Силы Украины восстанавливают аэродромную сеть на юго-восточном направлении”, — говорится в подписи к демонстрационному видео.
Кроме того, военный самолет АН-26 впервые с 2001 года совершил испытательный полет.
“Аэродром введен в строй. Выполняется программа по строительству взлетно-посадочных полос. Сейчас работает только одна ВПП. Планируется построить магистральные дорожки и стоянки самолетов”, - заявил начальник логистики Командования Воздушных Сил Украины Виктор Кириченко.
Также в 2019 году должно завершиться формирование авиационной комендатуры.
Военный аэродром “Долгинцево” в Кривом Роге функционировал на регулярной основе с середины 1950-х годов. На нем располагался авиаполк военно-транспортной авиации — 363 ВТАП (в/ч 22527), входивший в третью авиаэскадрилью 6-й Гвардейской военно-транспортной авиадивизии. В 2000 году полк был расформирован и в 2004 году окончательно перебазирован. Аэродром был передан в коммунальную собственность Кривого Рога.
Ранее тактическая авиация командования “Центр” провела плановые полеты истребителей.