Тактична авіація командування "Центр" провела планові польоти винищувачів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. У бригаді тактичної авіації повітряного командування "Центр" в рамках виконання плану бойової підготовки відбулися чергові планові польоти на винищувачах МіГ-29 та літаках Л-39. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.
Напередодні польотів, авіатори відточували свою майстерність на комплексному авіаційному тренажері КТУ-21М — такі заняття є обов’язковими для всіх пілотів.
За словами командира бригади тактичної авіації полковника Володимира Кравченка, основною метою польотів є підтримання рівня натренованості, підготовка льотного складу в техніці пілотування, навігації та бойовому застосуванні, перевірка по видах льотної підготовки, а також підготовка молодого льотного складу.
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"В умовах сьогодення, пілоти винищувачів у кілька разів збільшили години нальоту, що дозволяє бути в постійній готовності до виконання завдань за призначенням, адже бригада постійно перебуває на бойовому чергуванні, виконуючи завдання з прикриття важливих об’єктів держави, міста Києва та кордонів повітряного простору України", — зазначив офіцер.
Як повідомляв УНН, показові польоти винищувачів МіГ-29 відбулися на Київщині.