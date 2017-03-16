Тактическая авиация командования "Центр" провела плановые полеты истребителей

Накануне полетов, авиаторы оттачивали свое мастерство на комплексном авиационном тренажере КТУ-21М - такие занятия являются обязательными для всех пилотов.

По словам командира бригады тактической авиации полковника Владимира Кравченко, основной целью полетов является поддержание уровня тренированности, подготовка летного состава в технике пилотирования, навигации и боевом применении, проверка по видам летной подготовки, а также подготовка молодого летного состава.

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"В настоящее время, пилоты истребителей в несколько раз увеличили часы налета, что позволяет быть в постоянной готовности к выполнению задач по назначению, ведь бригада постоянно находится на боевом дежурстве, выполняя задания по прикрытию важных объектов государства, города Киева и границ воздушного пространства Украина ", - отметил офицер.

Как сообщал УНН, показательные полеты истребителей МиГ-29 прошли в Киевской области .