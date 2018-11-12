На Дніпропетровщині відновив роботу військовий аеродром
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Військовий аеродором “Долгінцево” під м.Кривий Ріг у Дніпропетровській області відновив роботу вперше після 2000 року. Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ на сторінці у Facebook, передає УНН.
“Повітряні Сили ЗС України відновлюють аеродромну мережу на південно-східному напрямку”, — йдеться у підписі до демонстраційного відео.
Крім того, військовий літак АН-26 вперше з 2001 року здійснив випробувальний політ.
“Аеродром введений до строю. Виконується програма щодо розбудови взлітно-посадкових смуг. Наразі функціонує тільки одна ВПС. Планується збудувати магістральні доріжки і стоянки літаків”, — заявив начальник логістики Командування Повітряний Сил України Віктор Кириченко.
Також у 2019 році має завершитись формування авіаційної комендатури.
Військовий аеродром “Долгінцево” у Кривому Розі функціонував на регулярній основі з середини 1950-тих років. На ньому дислокувався авіаполк військово-транспортної авіації — 363 ВТАП (в/ч 22527), що входив в 3-ю авіаескадрилью 6-ї Гвардійської військово-транспортної авіадивізії. У 2000 році полк був розформований і у 2004 році остаточно перебазований. Аеродром був переданий у комунальну власність Кривого Рогу.
Раніше тактична авіація командування “Центр” провела планові польоти винищувачів.