В Днепропетровской области открыли уголовное производство из-за драки школьниц
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. В Днепропетровской области правоохранители расследуют дело касательно драки школьников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио "Свобода".
Уголовное производство открыли по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины (Легкие телесные повреждения).
Сообщается, что в стычке участвовали девушки в возрасте 14-15 лет. Все началось с конфликта между двумя школьницами из разных учебных заведений, которые выясняли отношения, приведя с собой подруг. В результате инцидента пострадали две девушки, по данным судмедэкспертизы, у них легкие телесные повреждения. Родители пострадавших обратились в полицию.
Сейчас установлены все участники инцидента. С ними и их родителями педагоги и правоохранители провели профилактическую беседу.
Причины и обстоятельства конфликта устанавливает следствие.
Напомним, в Одесской области открыли уголовное производство из-за драки шестиклассниц.