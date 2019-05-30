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В Днепропетровской области открыли уголовное производство из-за драки школьниц

В Днепропетровской области открыли уголовное производство из-за драки школьниц

Киев  •  УНН

 • 9093 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. В Днепропетровской области правоохранители расследуют дело касательно драки школьников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио "Свобода".

Уголовное производство открыли по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины (Легкие телесные повреждения).

Сообщается, что в стычке участвовали девушки в возрасте 14-15 лет. Все началось с конфликта между двумя школьницами из разных учебных заведений, которые выясняли отношения, приведя с собой подруг. В результате инцидента пострадали две девушки, по данным судмедэкспертизы, у них легкие телесные повреждения. Родители пострадавших обратились в полицию.

Сейчас установлены все участники инцидента. С ними и их родителями педагоги и правоохранители провели профилактическую беседу.

Причины и обстоятельства конфликта устанавливает следствие.

Напомним, в Одесской области открыли уголовное производство из-за драки шестиклассниц.

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