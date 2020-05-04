В Днепропетровской области беременная женщина с подтвержденным COVID-19 потеряла двойню
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В Днепропетровской области беременная женщина с подтвержденным COVID-19 на 31 недели потеряла двойню. Об этом сообщил главный врач Днепропетровской областной больницы им. Мечникова Сергей Рыженко во время онлайн-брифинга, передает корреспондент УНН.
"В эти выходные мы имели достаточно сложный случай с беременной женщиной из города Марганец, Валентиной. Она попала в очень тяжелом состоянии в больницу Мечникова с подтвержденным случаем COVID-19", - сказал глава Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко.
Также Рыженко рассказал, что Валентина поступила в больницу с внутренним кровотечением.
"Ей всего 23 года, она заболела COVID-19, у нее была беременность, 31 неделя, она с тяжелой симптоматикой и внутренним кровотечением, высокой температурой и начинающей пневмонией поступила в больницу Мечникова... Ей сразу оказывалась помощь, стимулировали схватки. Двойня, дети умерли от коронавирусной инфекции. Ее состояние крайне тяжелое... Сегодня у нее появились первые симптомы, которые показывают улучшение состояния здоровья", - рассказал Рыженко.
Напомним, в Минздраве рассказали, входят ли беременные в группу риска.