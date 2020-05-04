На Дніпропетровщині вагітна жінка з підтвердженим COVID-19 втратила двійню
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. В Дніпропетровській області вагітна жінка з підтвердженим COVID-19 на 31 тижні втратила двійню. Про це повідомив головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко під час онлайн-брифінгу, передає кореспондент УНН.
"В ці вихідні ми мали досить складний випадок з вагітною жінкою з міста Марганець, Валентиною. Вона потрапила в дуже важкому стані в лікарню Мечникова з підтвердженим випадком COVID-19", - сказав голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко.
Також Риженко розповів, що Валентина надійшла до лікарні з внутрішньою кровотечою.
"Їй всього 23 роки, вона захворіла на COVID-19, в неї була вагітність 31 тиждень, вона з важкою симптоматикою та внутрішньою кровотечою, високою температурою та починаючою пневмонією надійшла до лікарні Мечникова… Їй відразу надавалася допомога, стимулювали перейми. Двійня, діти померли від коронавірусної інфекції. Її стан вкрай важкий…Сьогодні у неї з’явилися перші симптоми, які показують покращення стану здоров’я", - розповів Риженко.
Нагадаємо, у МОЗ розповіли, чи входять вагітні до групи ризику.