В Днепропетровской области прикрыли контрабанду сильнодействующего вещества из Восточной Азии
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Правоохранители Днепропетровской области прекратили деятельность лиц, которые занимались контрабандой сильнодействующих веществ из Восточной Азии под видом косметики, бытовой химии и продуктов питания. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает УНН.
"Прокуратурой Днепропетровской области совместно с сотрудниками Управления СБУ в области пресечена деятельность группы лиц, которые занимались контрабандным ввозом сильнодействующих веществ из Восточной Азии для изготовления и сбыта анаболических стероидов (ч.2 ст.201 и ч.4 ст.321 УК Украины)", - сообщили в ОГП.
По данным следствия, участники группы, состоящей из граждан Украины и иностранцев, заказывали смеси с содержанием метандиенона и нандролона, которые в дальнейшем использовали для синтеза анаболических стероидов.
Партии такого товара доставляли авиасообщением через международные почтовые сервисы под видом косметики, бытовой химии и продуктов питания. В Украине сильнодействующие вещества участники группы ввозили через международный аэропорт "Борисполь", откуда транспортировали на склады и в подпольную лабораторию в Броварах и сбывали под видом продукции известных марок на территории Украины и в страны Западной Европы.
"В ходе более 10 обысков обнаружено и изъято почти 2 т готовой продукции, упаковки для фасовки товара, этикетки, компьютерная техника, флэш-накопители, специальное оборудование для производства незаконной продукции, черновые записи, документацию и денежные средства в сумме более 70 тыс. долл США. Сейчас досудебное расследование продолжается. Устанавливаются причастные к преступлению лица", - отметили в пресс-службе.
Как сообщал УНН, в Одессе блокировали контрабанду психотропов из Евросоюза, задержав организатора наркотрафика с партией экстази на 1,3 млн грн.