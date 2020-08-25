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На Дніпропетровщині прикрили контрабанду сильнодіючої речовини зі Східної Азії

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Правоохоронці Дніпропетровщини припинили діяльність осіб, що займались контрабандою сильнодіючих речовин зі Східної Азії під виглядом косметики, побутової хімії та продуктів харчування. Про це інформує пресслужба Офісу Генпрокурора, передає УНН.

На Дніпропетровщині прикрили контрабанду сильнодіючої речовини зі Східної Азії

"Прокуратурою Дніпропетровської області спільно з працівниками Управління СБУ в області припинено діяльність групи осіб, які займались контрабандним ввезенням сильнодіючих речовин зі Східної Азії для виготовлення та збуту анаболічних стероїдів (ч.2 ст.201 та ч.4 ст.321 КК України)", - повідомили в ОГП.

За даними слідства, учасники групи, що складалась з громадян України та іноземців, замовляли суміші з вмістом метандієнону і нандролону, які у подальшому використовували для синтезу анаболічних стероїдів.

Партії такого товару доправляли авіасполученням через міжнародні поштові сервіси під виглядом косметики, побутової хімії та продуктів харчування. В Україну сильнодіючі речовини учасники групи ввозили через міжнародний аеропорт "Бориспіль", звідки транспортували на склади і у підпільну лабораторію в Броварах та збували під виглядом продукції відомих марок на території України та у країни Західної Європи.

"У ході понад 10 обшуків виявлено та вилучено майже 2 т готової продукції, упаковки для фасування товару, етикетки, комп'ютерну техніку, флеш-накопичувачі, спеціальне обладнання для виробництва незаконної продукції, чорнові записи, документацію та грошові кошти у сумі понад 70 тис. дол США. Наразі досудове розслідування триває. Встановлюються причетні до злочину особи", - зазначили в пресслужбі.

Як повідомляв УНН, в Одесі блокували контрабанду психотропів із Євросоюзу, затримавши організатора наркотрафіку з партією екстазі на 1,3 млн грн.

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