В Днепропетровской области пожар с травы перекинулся на дом
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Петропавловском районе Днепропетровской области с сухой растительности огонь распространился на территорию частного дома. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в регионе, передает УНН.
“5 сентября в 16:30 в Службу спасения” 101 “поступило сообщение о пожаре вблизи частного жилого сектора на улице Подгорной села Дмитровка Петропавловского района”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что на открытой территории загорелась сухая растительность и пламя распространилось на территорию дома.
“Пожар локализован в 17:12 и ликвидирован в 18:01. Огнем уничтожено хозяйственное сооружение на площади 6 кв. м и 2 тонны угля, хранилось внутри, также повреждены деревянную обрешетку крыши жилого дома, расположенного рядом, на площади 2 кв.м. Площадь уничтоженной огнем растительности составила 0,6 га”, — сообщили в ГСЧС.
Как сообщал УНН, в Днепропетровской области пожар возник возле газопровода.