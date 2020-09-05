На Дніпропетровщині пожежа з трави перекинулась на будинок

“5 вересня о 16:30 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про пожежу поблизу приватного житлового сектору на вулиці Підгірній села Дмитрівка Петропавлівського району”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на відкритій території зайнялась суха рослинність та полум’я розповсюдилось на територію будинку.

“Пожежу локалізовано о 17:12 та ліквідовано о 18:01. Вогнем знищено господарчу споруду на площі 6 кв. м та 2 тони вугілля, яке зберігалось всередині, також пошкоджено дерев’яну обрешітку даху житлового будинку, розташованого поруч, на площі 2 кв.м. Площа знищеної вогнем рослинності склала 0,6 га”, — повідомили в ДСНС.

Як повідомляв УНН, у Дніпропетровській області пожежа виникла біля газопроводу.