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На Дніпропетровщині пожежа з трави перекинулась на будинок

Київ • УНН

 • 14184 перегляди

КИЇВ. 6 вересня. УНН. У Петропавлівському районі Дніпропетровщини від сухої рослинності вогонь розповсюдився на територію приватного будинку. Про це повідомляє прессслужба ДСНС в регіоні, передає УНН.

На Дніпропетровщині пожежа з трави перекинулась на будинок

“5 вересня о 16:30 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про пожежу поблизу приватного житлового сектору на вулиці Підгірній села Дмитрівка Петропавлівського району”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на відкритій території зайнялась суха рослинність та полум’я розповсюдилось на територію будинку.

“Пожежу локалізовано о 17:12 та ліквідовано о 18:01. Вогнем знищено господарчу споруду на площі 6 кв. м та 2 тони вугілля, яке зберігалось всередині, також пошкоджено дерев’яну обрешітку даху житлового будинку, розташованого поруч, на площі 2 кв.м. Площа знищеної вогнем рослинності склала 0,6 га”, — повідомили в ДСНС.

Як повідомляв УНН, у Дніпропетровській області пожежа виникла біля газопроводу.

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